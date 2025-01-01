Die besten Chocolate Chip CookiesJetzt kostenlos streamen
Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 121: Die besten Chocolate Chip Cookies
3 Min.Ab 6
Abgesehen vom Advent, wo ich hemmungslos zuschlage, esse ich nicht oft Kekse. Aber wenn, dann müssen sie perfekt sein. Meine Kinder finden im Moment alles Essbare, was aus Amerika kommt, irre cool, womit sie bei mir nur eingeschränkt Erfolg haben. Diese Kekse zum Beispiel, finden meine volle Zustimmung. Sie sind außen knusprig, innen saftig und weich, statt hart und trocken. Ich kann allerdings nicht sagen, wie sie am nächsten Tag schmecken, soweit haben es unsere Cookies noch nie geschafft.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein wunderbarer Kochsalon
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Digifilm