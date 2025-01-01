Süß-sauer mariniertes Schweinefilet mit Wildem Brokkoli und gebratenem SpargelJetzt kostenlos streamen
Wenn man an Filzmoos denkt, kommen einem die Bischofsmütze, das Skifahren und Wandern in den Sinn. Und natürlich die Familie rund um Johanna Maier, die die Gegend mit ihrem ¿Hubertus¿ als erste Vierhaubenköchin der Welt kulinarisch prägte. Ihre Küche steht für scheinbar unspektakuläre Zutaten, der sie ein wenig Zauberstaub drüberstreut und sie auf ihre ganz spezielle Art und Weise alchemiert. Diese Fähigkeit hat sie auch ihren Buben in die Wiege gelegt. Bei mir zu Gast im Kochsalon ist diesmal Didi Maier (Restaurant ¿Didilicious¿ in Salzburg), der Schweinefilet und ein paar Gemüse auf die Bühne holt. Und sich damit standing ovations holt.
