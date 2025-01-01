Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein wunderbarer Kochsalon

Die perfekt gebratene Hühnerbrust

just cookingStaffel 1Folge 131
Die perfekt gebratene Hühnerbrust

Mein wunderbarer Kochsalon

Folge 131: Die perfekt gebratene Hühnerbrust

4 Min.Ab 6

Wenn ich nicht weiß, was ich kochen soll, kaufe ich oft ein Hühnerbrustfilet, etwas Gemüse und Erdäpfel und überlasse die Zutaten dem Schicksal bzw. meiner Phantasie. Klingt einfach, ist es aber nur bedingt, denn die Hühnerbrust ist übergart eine trockene Angelegenheit, untergart zäh und gefährlich. Hier ein paar Tipps, wie man sie perfekt hinbekommt und ein Rezept für eine raffinierte Sauce.

