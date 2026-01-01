Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 139: Geschmortes Schulterscherzel
8 Min.
Tafelspitz und Schulterscherzel gehören in den Suppentopf, geduldig gesotten und dann mit Braterdäpfel, Apfelkren und Schnittlauchsauce gegessen. Das kennen wir und anders wollen wir es nicht. Das wäre ja wie Schnitzel mit Sauerkraut. Dann kam Markus Nagl vom Artner am Franziskanerplatz in meine Küche und schmorte ein Schulterscherzel. So zart und mit dichter Sauce, ein Traum, vor allem jetzt im Herbst, wo wir wieder mit Verve den Schmortopf anwerfen. Perfekt für Großfamilien und Gäste.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein wunderbarer Kochsalon
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Digifilm