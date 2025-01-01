Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 142: Thai Curry Suppe
Freitagabend, 10 Gäste werden erwartet, entspanntes Abendessen mit Freunden. Der Einfachheit halber habe ich meine Burrata-Quelle angezapft, dazu ein paar San Marzano Tomaten und griechisches Olivenöl von unseren Freunden und fertig ist die Vorspeise. Kurz vor 19 Uhr dann das knappe SMS: ¿Freuen uns schon sehr. Übrigens: der F, die Y, der R und die M sind lactoseunverträglich. Juhu, bis gleich!¿ Von wegen Juhu. Die Burrata wurde flugs an die Kinder verfüttert, die mit der Entwicklung der Dinge sehr zufrieden waren. Eine kurze Inspektion meines Vorrates ergab ein paar Zutaten, die nicht mehr ganz taufrisch, sondern vom Curry vom Vortag stammten. Etwas Koriander, Ingwer, Knoblauch und Schalotten habe ich sowieso immer zu Hause, ein paar grüne Chilischote, eine Limette. Und so entstand eine der besten Vorspeisen, die ich seit langem produziert habe ¿ grüne Currypaste, mit Fond und Kokosmilch eingekocht und fertig.
