Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 145: Reisbällchen
Manchmal stehe ich stundenlang in der Küche, mühe mich ab (ja, ich bin ziemlich arm), etwas Gesundes und zugleich Gutes zu kochen, um dann nicht mehr als eine gerümpfte Nase zu ernten (Kari, Louis, das geht an euch). Daher freue ich mich immer über vegetarische Gerichte, die ich meiner Familie verkaufen kann. Diese Reisbällchen fallen genau in diese Kategorie. Ja, sie sind frittiert, das sollte man sich natürlich nicht jeden Tag gönnen, aber hin und wieder brauche ich das. Ich habe die Gewinnerin der Puls 4-Show ¿Kochgiganten¿ ¿ Viktoria Stranzinger ¿ zu mir in den Kochsalon eingeladen, sie hat sich Verstärkung aus der nächsten Generation mitgebracht. Wer über den Nachwuchs in der Gastronomie jammert, sollte einmal Kristina und Viktoria II auf die Finger schauen. Ihre Ernsthaftigkeit und Leidenschaft für das Kochen ist bemerkenswert. Einzig das Gemüse zu den Reisbällchen war nicht so ganz meine Sache, zu süß, aber das ist sicher Geschmacksache und die Hauptrolle spielen die Reisbällchen. Und die jungen Damen.
