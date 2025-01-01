Maledivisches Fisch-Curry "Kandukukulhu"Jetzt kostenlos streamen
Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 146: Maledivisches Fisch-Curry "Kandukukulhu"
Sind wir uns ehrlich ¿ meistens kommt für das Curry ein Pulver in die Pfanne. Wenn wir gut aufgelegt sind, machen wir auf Thai und mixen eine Paste auch Zitronengras, Chili, Schalotten und Knoblauch. Damit ist mein Curryversum aber auch schon fertig. Nun habe ich es um eine maledivische Version erweitert ¿ dank meines Besuchs bei Abdullah Sobah, Executive Chef des Traumresorts Soneva Fushi auf den Malediven. Hochinteressant, er wendet eine völlig andere Technik an: alle Zutaten werden zwei Stunden auf kleiner Flamme geröstet, ohne Fett, nur mit Kokosflocken. Dann wird mit etwas Wasser eine Paste daraus gemörsert oder gemixt. Das Resultat war sehr überzeugend. Ich habe noch mehr Platz in meinem Curryversum für solche Glanzlichter.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick