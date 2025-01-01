Gedämpfter Jobfish, Mango & Beurre BlancJetzt kostenlos streamen
Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 147: Gedämpfter Jobfish, Mango & Beurre Blanc
Ich gewinne zwar nie im Lotto, aber diese Runde geht an mich: Vor einiger Zeit ereilte mich eine Einladung von einem der besten Hotels in den Malediven ¿ Soneva Fushi. Man engagiere dort 30 internationale Köche übers Jahr und würde sich freuen, wenn ich käme und mit dem einen oder anderen für den Kochsalon drehe. Nun, ich freute mich auch, und wie. Der eine Koch ist Abdullah Sobah und stammt von den Malediven. Der andere ist der deutsche Starkoch Tim Raue, den Gault&Millau-Kollegen die Spitzenwertung von 19,5 Punkten wert. Verzeiht mir die Klischeeparade, aber ich finde keine anderen Worte: gnädige Sonne, weißer Sand, türkisblaues Meer, Moskitoauszeit und gedämpfter Fisch mit Sake-Beurre-blanc. Vorweihnachtliche Auszeit in Superlativen. Ob ich so etwas jemals wieder erleben darf?
