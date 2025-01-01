Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 149: Überbackene Schinkenfleckerl
8 Min.
Martina Stierböck kümmert sich im teilzeitbetreuten Wohnen der Lebenshilfe Mödling um Erwachsene mit besonderen Bedürfnissen. Sie schrieb mir, dass einer ihrer Schützlinge den großen Wunsch hätte, einmal im Kochsalon seine berühmten Schinkenfleckerln zu kochen.
