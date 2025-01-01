Zum Inhalt springenBarrierefrei
Geflämmte Bluntauforelle mit Nussbutterpüree

just cookingStaffel 1Folge 150
Folge 150: Geflämmte Bluntauforelle mit Nussbutterpüree

7 Min.

Er kommt aus einer Gastronomenfamilie und war einer der ersten, die den starken regionalen Bezug in seiner Küche auf höchstem Niveau zelebrierte. Mehrfach-Haubenkoch Andreas Döllerer zu Gast in der Showküche auf der Gault&Millau-Genussmesse. Und weil ich mich durchkosten musste, hat Kollege Peter Tichatschek die Kochsalon-Kochschule übernommen. Er zeigt uns die verschiedensten Techniken ¿ vom Fermentieren bis zum Flämmen.

