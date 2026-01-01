Zum Inhalt springenBarrierefrei
just cookingStaffel 1Folge 156
9 Min.

Als meine Tochter noch kleiner war, fragte sie mich, ob jeder Fisch braun und knusprig durch das Meer schwimmt. Nein, Lilly, Fische kommen nicht mit Panier auf die Welt. Aber wie bekommt man sie richtig hin? Fisch hat mir immer schon gehörigen Respekt eingejagt, dabei braucht man nur etwas Gefühl ¿ für Zeit und Fingerspitzen ¿ und dann kann nicht viel schiefgehen. Vor allem mit dieser Methode, die mir Sören Herzig zeigte. Nach Hausfrauen-Art. Also diese Hausfrau wäre ich gerne.

