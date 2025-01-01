Rot geschmorter SchweinebauchJetzt kostenlos streamen
Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 159: Rot geschmorter Schweinebauch
7 Min.
Simon Xie Hong (Restaurant On, 1050 Wien) hat meinen Horizont deutlich erweitert und wir schmoren heute gemeinsam asiatisch: Rot geschmorter Schweinebauch. Warum bin ich da nicht schon längst drauf gekommen?
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2018
