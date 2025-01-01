Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein wunderbarer Kochsalon

Pasta Carbonara

just cookingStaffel 1Folge 160
Pasta Carbonara

Pasta CarbonaraJetzt kostenlos streamen

Mein wunderbarer Kochsalon

Folge 160: Pasta Carbonara

4 Min.

Manche glauben an die Legende, dass dieses italienische Nationalgericht auf die Köhler zurückgeht, die sich in den Apenninen während der Pausen Penne mit gebratener Pancetta (luftgetrockenetem Bauchspeck) und Pecorino gekocht haben sollen. Andere wiederum vertreten die Ansicht, dass amerikanische Soldaten Eier und Speck zu den Einheimischen brachten und sie baten, etwas daraus zu kochen. Und was macht ein ordentlicher Italiener? Er gibt Pasta, Parmesan und Prezzemolo dazu, und das ganze wurde zum kulinarischen Superstar. Hier meine Lieblingsvariante.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Mein wunderbarer Kochsalon
just cooking
Mein wunderbarer Kochsalon

Mein wunderbarer Kochsalon

Alle 1 Staffeln und Folgen