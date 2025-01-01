Lauwarmer Erdäpfel-Artischocken-SalatJetzt kostenlos streamen
Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 164: Lauwarmer Erdäpfel-Artischocken-Salat
Ich esse immer gerne gut, aber mit zunehmendem Alter auch mit wachsendem Bewusstsein, was mir denn wirklich gut tut. Körperlich, nicht seelisch, weil das ist eine völlig andere Geschichte. Schokolade für die Nerven, Rotwein zum Belohnen, Guglhupf gegen Wetterblues¿ Ich könnte endlos fortsetzen, aber diesmal geht es wie gesagt um etwas Gesunden. Dafür kam die TCM Expertin Ursula Peer in den Kochsalon, um mir einen Blitzkurs für das Wohlbefinden zu geben. Das Ganze passierte in Form eines wunderbaren Erdäpfelsalats mit Artischocken, der uns gerade jetzt nach dem Winter wieder Energie geben und alles Unnötige, was wir in den dunklen Monaten angesammelt haben, austreiben soll. Der Salat schmeckt so sensationell gut, dass man gar nicht an diese Nebenwirkungen denkt, auch, wenn sie sehr willkommen sind.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick