Mein wunderbarer Kochsalon

Eierlikör

just cooking Staffel 1 Folge 165
Folge 165: Eierlikör

4 Min.

Ich versuche im Moment, meine Tage so sinnvoll wie möglich zu gestalten ¿ zwischen Baby, Homeoffice und meiner Tätigkeit als Aushilfslehrerin (oh Gott, wie überlebe ich das?) versuche ich mich darauf zu konzentrieren, dass es ein Leben nach Corona gibt. Und denke an Ostern, in 25 Tagen ist Ostersonntag und ich produziere die Geschenke für meine erwachsene Familie selbt. Eierlikör, the one and only, was für eine Delikatesse, vor allem selbstgemacht. Mit den richtigen Zutaten und ein paar Tricks ein Kinderspiel.

