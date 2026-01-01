Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 165: Eierlikör
4 Min.
Ich versuche im Moment, meine Tage so sinnvoll wie möglich zu gestalten ¿ zwischen Baby, Homeoffice und meiner Tätigkeit als Aushilfslehrerin (oh Gott, wie überlebe ich das?) versuche ich mich darauf zu konzentrieren, dass es ein Leben nach Corona gibt. Und denke an Ostern, in 25 Tagen ist Ostersonntag und ich produziere die Geschenke für meine erwachsene Familie selbt. Eierlikör, the one and only, was für eine Delikatesse, vor allem selbstgemacht. Mit den richtigen Zutaten und ein paar Tricks ein Kinderspiel.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein wunderbarer Kochsalon
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Digifilm