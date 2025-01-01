Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 167: Rindsgulasch im Thermomix
Ich bin ein bekennender Thermomix-Fan ¿ er schafft für mich den perfekten Kompromiss zwischen hohen Ansprüchen, immer etwas Frisches zu kochen und wenig Zeit. Ich habe mich anfangs mit Händen und Füßen gegen das Gerät gewehrt, so etwas brauche ich nicht, ich rühre mein Risotto selbst¿ Mit drei Kindern und einem Job merkte ich schnell, dass mir wenig Wahl bleibt ¿ entweder springe ich von meinem hohen Ross herunter und es gibt zum Mittagessen auch einmal ein Käsebrot oder ich muss eine Lösung finden. Ich rühre mein Risotto jetzt nur mehr fallweise selbst und das Gulasch macht mir auch mein Freund und Helfer. Mit der neuen Slow Cooking-Funktion wird das Fleisch extrem mürbe und die Sauce sämig. Genau, wie wir es gerne haben. Und ich habe 3 Stunden 20 Minuten Zeit, etwas Anderes zu tun.
