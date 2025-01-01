Gebeizte Lachsforelle mit Dill-Senf-SauceJetzt kostenlos streamen
Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 170: Gebeizte Lachsforelle mit Dill-Senf-Sauce
7 Min.
So lasse ich mir Retro gefallen: selbst gebeizte Lachsforelle mit einer Honig-Senf-Dill-Sauce und dazu den Gault&Millau ¿Sekt des Jahres¿. Peter Schöfmann serviert dieses Luxusfrühstück manchmal seiner Frau Else, der Mann weiß, wie man den Tag beginnt. Peter Schöfmann vom Weingut Zuschmann-Schöfmann ist diesmal zu Gast im Kochsalon und zeigt uns Schritt für Schritt wie es geht und warum sein Sekt so gut dazu passt.
Mein wunderbarer Kochsalon
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Digifilm