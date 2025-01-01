Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein wunderbarer Kochsalon

Reh asiatisch mit Spargel und Pilzen

just cookingStaffel 1Folge 171
Reh asiatisch mit Spargel und Pilzen

Reh asiatisch mit Spargel und PilzenJetzt kostenlos streamen

Mein wunderbarer Kochsalon

Folge 171: Reh asiatisch mit Spargel und Pilzen

4 Min.

Heute ist ein schöner Tag, es beginnt die Rehsaison. Wild gehört zu meinen absoluten Favoriten, ich esse es nicht nur mit Begeisterung, sondern koche auch gerne damit. Umso mehr freue ich mich über meine neue Zusammenarbeit mit dem niederösterreichischen Jagdverband, der mich Monat für Monat mit Saisonalem und Wissenswertem zum Thema Wild versorgt, das ich dann in ein Rezept verpacke. Heute gibt es das erste Rezept: Reh einmal anders, asiatisch mit Spargel und Pilzen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Mein wunderbarer Kochsalon
just cooking
Mein wunderbarer Kochsalon

Mein wunderbarer Kochsalon

Alle 1 Staffeln und Folgen