Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein wunderbarer Kochsalon

Brownies

just cookingStaffel 1Folge 174
Brownies

BrowniesJetzt kostenlos streamen

Mein wunderbarer Kochsalon

Folge 174: Brownies

5 Min.

Brownies sind für meine Kinder der Inbegriff von einer süßen Belohnung. Dieser saftige, schokointensive Teig lässt sie bei jedem Bissen schwelgend die Augen schließen, bedächtig den Kopf schütteln und schweigend genießen. Und das passiert nicht oft. Genau genommen nie. Wenn ich also ein bisschen Ruhe brauche: Brownies backen. Ich habe sie diesmal im Airfryer gemacht, das Rezept funktioniert natürlich auch im normalen Ofen, im Airfryer werden sie nur außen knuspriger.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Mein wunderbarer Kochsalon
just cooking
Mein wunderbarer Kochsalon

Mein wunderbarer Kochsalon

Alle 1 Staffeln und Folgen