Mein wunderbarer Kochsalon

Malteser-Schokotorte ohne Backen

Malteser-Schokotorte ohne Backen

Folge 175: Malteser-Schokotorte ohne Backen

8 Min.

Einmal im Jahr bekommen meine Kinder ein Tutorial in ¿How to please my mother¿. Da heißt es aufpassen und mitmachen, weil die Erwartungshaltungen sind groß ¿ die Muttertagstorte wird traditionell alleine von den Kindern produziert, nach einer ausgiebigen Übungsstunde. Diesmal gibt es einen Schokoladen-Cheesecake mit Maltesers, da kann man nicht viel falsch machen. Außer, zu wenige Maltesters einkaufen, mindestens die Hälfte davon haben die Kinder während der Entstehungsphase gejausnet.

