Gebratener Reis mit Gemüse und Ei
Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 176: Gebratener Reis mit Gemüse und Ei
5 Min.
Wenn ich meinen Kindern Gemüsereis anbiete, rümpfen sie angewidert die Nase und werfen den Toaster an. Gibt es Fried Rice, schaut die Situation komischerweise ganz anders aus. Mit Ei und Sojasauce jubel ich ihnen so gut wie jeden Gemüserest unter. Eines unserer Lieblingsrezepte, geht schnell und ist eine der besten Resteverwertungen, die ich auf Lager habe.
