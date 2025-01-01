Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein wunderbarer Kochsalon

Zitronenlachs mit Pico de Gallo

just cookingStaffel 1Folge 178
Zitronenlachs mit Pico de Gallo

Zitronenlachs mit Pico de GalloJetzt kostenlos streamen

Mein wunderbarer Kochsalon

Folge 178: Zitronenlachs mit Pico de Gallo

6 Min.

Ehrlich gesagt dachte ich immer, der Airfryer ist nur für Pommes frites gut. Und dafür wollte ich kein eigenes Gerät haben. Ha! Blankes Vorurteil, diesmal habe ich Fisch darin ausprobiert, dieses Automatik-Programm mit dem Sensor, der die Zeit selbst festlegt, hat mich gereitzt. Zurecht, der Fisch war außen knusprig und innen zart und saftig. Was will ich mehr? Dafür muss natürlich die Basis passen. Ich habe mir online österreichischen Fisch bestellt: Michis frische Fische aus dem Mürztal, kommt per Post, superfrisch und in Top-Qualität. Es gibt da sogar Branzino und Gebirgsgarnelen. Die kommen das nächste Mal dran.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Mein wunderbarer Kochsalon
just cooking
Mein wunderbarer Kochsalon

Mein wunderbarer Kochsalon

Alle 1 Staffeln und Folgen