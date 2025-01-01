Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein wunderbarer Kochsalon

Bucatini mit Wildschweinragù

just cookingStaffel 1Folge 179
Bucatini mit Wildschweinragù

Bucatini mit WildschweinragùJetzt kostenlos streamen

Mein wunderbarer Kochsalon

Folge 179: Bucatini mit Wildschweinragù

19 Min.Ab 12

Wenn jemand in meiner Familie den Blues hat, koche ich Ragù Bolognese, selten gibt es ein Gericht, das gegen Schulstress gleichermaßen hilft wie gegen Liebeskummer und Bürofrust. Mein Sohn Louis hat mir verboten, mein über die Jahre entwickeltes Geheimrezept zu veröffentlichen, er will es als Aussteuer haben, dagegen komme ich nicht an. Aber dieses Rezept wirkt ebenso gut: Wildschweinragù alla Toskana - eine Anleitung zur Alchemie von Schwein, Tomate, Gewürzen und Kräutern.

