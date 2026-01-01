Bucatini Amatriciana mit Tomaten und SpeckJetzt kostenlos streamen
Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 185: Bucatini Amatriciana mit Tomaten und Speck
5 Min.
Eines meiner Lieblingsrezepte aus dem neuen Kochsalon-Kochbuch: Speck, Tomaten, Knoblauch und Olivenöl (eh klar) ¿ in der Pastawelt braucht es nicht viele Zutaten, um zu überzeugen. Dafür müssen die paar aber von bester Qualität sein.
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2018
