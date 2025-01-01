Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 191: Mango Frozen Joghurt
3 Min.Ab 6
Im Sommer essen wir haltlos Eis. Dass das weder gesund noch der Figur zuträglich ist, liegt auf der Hand. Unser Ausweg: gefrorene Früchte, Joghurt, Zucker (wenn man mag). Ab in den Thermomix und in wenigen Sekunden ist das perfekte Frozen Yoghurt fertig.
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Digifilm