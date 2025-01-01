Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 194: Black Negroni
4 Min.Ab 6
Das sind mir die liebsten Trends: einfach zu verstehen, leicht zu folgen. Negroni ist ein Paradebeispiel eines Mustertrends: Wermut, Gin, Bitter. Und ein Touch Zitrone. Das schaffen wir, oder? Vor allem unter Anleitung des Barkeepers Dein Dumancic aus dem Casino Wien.
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2018
Copyrights:© Digifilm