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Mein wunderbarer Kochsalon

Geschnetzeltes vom Wildschwein mit Eierschwammerln

just cookingStaffel 1Folge 195vom 01.12.2024
Geschnetzeltes vom Wildschwein mit Eierschwammerln

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Folge 195: Geschnetzeltes vom Wildschwein mit Eierschwammerln

4 Min.Folge vom 01.12.2024Ab 6

Geschnetzeltes kennen wir in allen Variationen, ein Klassiker aus der Alltagsküche, egal ob mit Huhn, Pute oder Schwein. Ich koche es heute mit Wildschwein und siehe da ¿ so spannend kann Alltagsküche sein.

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