Geschnetzeltes vom Wildschwein mit EierschwammerlnJetzt kostenlos streamen
Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 195: Geschnetzeltes vom Wildschwein mit Eierschwammerln
4 Min.Folge vom 01.12.2024Ab 6
Geschnetzeltes kennen wir in allen Variationen, ein Klassiker aus der Alltagsküche, egal ob mit Huhn, Pute oder Schwein. Ich koche es heute mit Wildschwein und siehe da ¿ so spannend kann Alltagsküche sein.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein wunderbarer Kochsalon
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Digifilm & © Season 1: KMH Media Consulting GesmbH