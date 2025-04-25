Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 202: Zitronen-Baiser-Muffins
9 Min.Ab 6
ch habe kürzlich den neuen Kenwood Cooking Chef XL bekommen ¿ er hat jetzt nicht nur eine Induktionsplatte eingebaut, sondern auch eine Waage und verbindet sich via WLAN mit dem Smartphone, wo sich die neue App befindet. Ich habe das Gerät mit Zitronen-Baiser-Muffins getestet. Das Ergebnis seht ihr hier.
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Digifilm