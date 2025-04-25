Hasenrücken mit Kohl und GranatapfelJetzt kostenlos streamen
Folge 208: Hasenrücken mit Kohl und Granatapfel
4 Min.Ab 6
Hase ist eher Minderheitenprogramm. Dabei ist das Fleisch eine echte Delikatesse und rasch zubereitet. Ich habe heute ein Feldhasenfilet mit Kohl und Granatapfel als Inspiration für eure Feiertage gekocht. Jedem Zweifel erhaben.
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Digifilm