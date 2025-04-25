Süßkartoffel Wedges aus dem AirfryerJetzt kostenlos streamen
Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 210: Süßkartoffel Wedges aus dem Airfryer
4 Min.
Sonntag Abend ist mir heilig, da gibt es Tatort und TV-Dinner. Diesmal mit meinem absoluten Favoriten, Thiele und Boerne aus Münster. Dazu knusprige Süßkartoffelwedges mit scharfer Gewürzmischung und Knoblauch-Petersilien-Öl. Ein veganes Blitzrezept aus meinem Philips Airfryer. Da hatten die Herren aus Münster fast keine Chance.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein wunderbarer Kochsalon
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Digifilm