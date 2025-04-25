Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 216: Maki mit Garnelen-Tempura
10 Min.
Homemade Maki gab es bei mir noch nie, wo das doch die Profis so gut beherrschen. Jetzt habe ich aber eine Lehrstunde bei Demir Babali (ONE o ONE, 1010 Wien) bekommen und er hat mir die wichtigsten Schritte bis zur perfekten Maki-Rolle gezeigt. Inklusive knusprigem Garnelen-Tempura. Besser geht es kaum.
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2018
