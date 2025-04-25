Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 218: Halloumi-Karotten-Fritters
4 Min.
Kürzlich Sonntag Abend, ich hatte Fernweh und zwang meinen Mann, mit mir einen Liebesfilm auf Elba zu schauen. Er stimmte unter der Bedingung zu, dass ich ein TV-Dinner mache. Gesagt, getan: Im Kühlschrank fand ich Halloumi und ein Sackerl Karotten, beides wurde gerieben und vereint in den Airfryer gelegt. Besser gehts kaum.
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Digifilm