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Mein wunderbarer Kochsalon

Chili con Carne

just cookingStaffel 1Folge 219vom 25.04.2025
Chili con Carne

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Folge 219: Chili con Carne

5 Min.Folge vom 25.04.2025Ab 6

Rindfleisch, Tomaten, Chili, Bohnen und Mais ¿ das sind die Eckpfeiler des Glücksmoments meines Sohnes Louis und wahrscheinlich auch jedes Cowboys. Chili con carne, ein Klassiker der Eintopfküche, hat mich schon über so manchen ratlosen Abend gerettet. Immer ein Erfolg, ich mache es am liebsten im Thermomix, der Großmeister des One-Pot-Zauberns ¿ er schneidet, rührt und kocht.

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