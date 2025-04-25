Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 219: Chili con Carne
5 Min.Folge vom 25.04.2025Ab 6
Rindfleisch, Tomaten, Chili, Bohnen und Mais ¿ das sind die Eckpfeiler des Glücksmoments meines Sohnes Louis und wahrscheinlich auch jedes Cowboys. Chili con carne, ein Klassiker der Eintopfküche, hat mich schon über so manchen ratlosen Abend gerettet. Immer ein Erfolg, ich mache es am liebsten im Thermomix, der Großmeister des One-Pot-Zauberns ¿ er schneidet, rührt und kocht.
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Mein wunderbarer Kochsalon
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Digifilm & © Season 1: KMH Media Consulting GesmbH