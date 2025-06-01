Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 220: Pulled Pork vom Wildschwein
9 Min.Ab 6
Mein bestes Pulled Pork Sandwich hatte ich vor Jahren in einer Strandhütte im Cornwall, the Hidden Hut. Knuspriges Brot, perfekte BBQ Sauce, knackige, in Essig eingelegte rote Zwiebeln. Und dazu der rauschende Atlantik, der sich an der Jurassic Coast bricht.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein wunderbarer Kochsalon
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Digifilm