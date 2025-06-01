Wolfsbarsch mit Pilzen und Miso-SauceJetzt kostenlos streamen
Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 222: Wolfsbarsch mit Pilzen und Miso-Sauce
5 Min.
Wir sind zu Gast im Restaurant ONE o ONE(Seilerstätte 16, 1010 Wien) und bekommen von Executive Chef Demir Babali Nachhilfe in asiatischer Küche. Heute braten wir Wolfsbarsch mit Pilzen und mixen eine Misosauce dazu. Interessante Techniken, aber noch spannender ist der Geschmack. Abgesehen davon: Der Spuk war in 10 Minuten vorbei. Sieht nicht nur chefmäßig aus, schmeckt auch so.
Mein wunderbarer Kochsalon
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2018
Copyrights:© Digifilm