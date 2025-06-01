Currynudeln mit gebratenem SchweinefiletJetzt kostenlos streamen
Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 223: Currynudeln mit gebratenem Schweinefilet
7 Min.
One-Pot-Gerichte haben für uns gestresste Mütter immer einen großen Reiz ¿ alles in einem Topf und der Rest der Küche bleibt sauber. Mein liebster One-Pot, weil so vielseitig, ist der Thermomix. Diesmal haben wir ein gesamtes asiatisches Nudelgericht mit gebratenem Schweinefilet gemacht. Lieblingsgerichtpotenzial.
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2018
Copyrights:© Digifilm