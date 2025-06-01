Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 226: Gyoza
11 Min.
Mein Sohn Louis hält mit 20 Stück den innerfamiliären Nudeltäschchen-Rekord. Jetzt bekommt das Ganze eine neue Dimension: Demir Babali vom ONE o ONE hat mir Schritt für Schritt gezeigt, wie man Gyoza selbst macht. Schnall dich an, Louis. Jetzt geht es erst richtig los.
