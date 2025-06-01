Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 229: Chicken Burrito Bowl
6 Min.
Die Bowl hat eine eigenartige Anziehungskraft für meine Kinder, egal, was ich hineinpacke, es ist immer irgendwie cool. Heute gibt e seine Art Chili con Chicken in einer selbst gemachten Schüssel. Dank Thermomix ein One-Pot-Gericht mit großer Wirkung und wenig Aufwand.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein wunderbarer Kochsalon
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Digifilm