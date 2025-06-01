Sauce Hollandaise mit weißem SpargelJetzt kostenlos streamen
Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 232: Sauce Hollandaise mit weißem Spargel
5 Min.
Féte blanche am Teller: weißer, heimischer Spargel mit Sauce Hollandaise. Ja, die Sauce ist etwas für Fortgeschrittene, aber mit dem Vorwerk Thermomix wird sie zum Kinderspiel. Wer die Challenge sucht, rührt mit der Hand über dem Wasserbad. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, lässt die Maschine arbeiten. Für mich keine schwere Wahl.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein wunderbarer Kochsalon
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Digifilm