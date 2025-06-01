Rindfleisch mit Pilz-Obers-SauceJetzt kostenlos streamen
Folge 239: Rindfleisch mit Pilz-Obers-Sauce
6 Min.
Unser Alltagsklassiker schlechthin: Geschnetzeltes vom Rind mit Schwammerl-Obers-Sauce und dazu Nudeln. Könnten wir jeden Tag essen. Hier und heute in einer neuen Variante aus dem Thermomix Österreich . Wer keinen besitzt, kann das selbe Rezept in der Pfanne machen.
