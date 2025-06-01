Schokoladekuchen mit flüssigem KernJetzt kostenlos streamen
Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 242: Schokoladekuchen mit flüssigem Kern
7 Min.
Jedes Mal, wenn ich den Lavakuchen ansteche und mir das weiche, warme, süße Innere entgegenfließt, schwappen die Glücksgefühle über das schlechte Gewissen und lassen mich hemmungslos zuschlagen. Einziges Problem: Ich muss mich vor mir selbst schützen und darf ihn nicht zu oft machen. Aber wenn, dann am liebsten im Thermomix ¿ one pot, one cake.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein wunderbarer Kochsalon
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Digifilm