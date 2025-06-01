Tomaten-Galette mit Ziegenfrischkäse und BasilikumpestoJetzt kostenlos streamen
Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 244: Tomaten-Galette mit Ziegenfrischkäse und Basilikumpesto
5 Min.
Eines meiner liebsten Gerichte dieses Sommers: Tomaten-Galette mit frischem Pesto und Ziegenkäse. Bissen für Bissen rücke ich damit ein Stück näher an die Provence. Vor allem mit einem kalten Glas Rosé dazu.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein wunderbarer Kochsalon
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Digifilm