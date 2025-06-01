Zander mit Jungzwiebeln und ButtersauceJetzt kostenlos streamen
Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 246: Zander mit Jungzwiebeln und Buttersauce
7 Min.Ab 6
Für mich schmecken die Weine der Residenz Velich nach Eigenständigkeit, nach pannonischer Sonne und nach mehr. Am besten zu diesem Rezept aus der Küche von Hausherrin Sonja Velich ¿ ein saftiger Zander mit Jungzwiebeln vom LGV Sonnengemüse und Buttersauce. A match made in heaven.
