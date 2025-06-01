Schnelle Heidelbeer-CheesecakesJetzt kostenlos streamen
Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 248: Schnelle Heidelbeer-Cheesecakes
5 Min.Ab 6
Kürzlich hatte ich Gäste und wieder einmal ein Dessert-Blackout. Mein Mann meinte, Cheesecake sei doch immer ein Bringer, mir ist das oft nach einem Essen zu schwer. So fand ich einen Kompromiss in diesen kleinen leichten Cheesecakes mit Heidelbeeren, der alle zufrieden stellte. Ideal für Gäste, weil komplett vorzubereiten und im Philips Airfryer in 10 Minuten fertig.
Mein wunderbarer Kochsalon
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Digifilm