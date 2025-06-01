Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 255: Gebackene Feta-Pasta
4 Min.Ab 6
Während ich mich mit Klassikern wie Esscoffier und Alain Ducasse beschäftige, lassen sich meine Kinder von Rezepten im Zeitraffer begeistern. Tiktok, jener Social Media Kanal, der bei uns zu Hause eine große Rolle spielt als der wunderbare Kochsalon, bringt Rezepte unter ein Milliardenpublikum. Diese werden von mir auf ihre Tauglichkeit getestet. Teil 1 meines Tiktok-Checks: gebackene Feta-Pasta.
Mein wunderbarer Kochsalon
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Digifilm