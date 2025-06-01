Röstgemüse mit knusprigem TofuJetzt kostenlos streamen
Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 258: Röstgemüse mit knusprigem Tofu
6 Min.Ab 6
Tofu und ich, das ging sich bisher nicht aus. Aber jetzt ist alles anders: ich mariniere Tofuwürfel in einer Sojabeize, bestäube ihn mit Stärkemehl und dann ab in den Airfryer.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein wunderbarer Kochsalon
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Digifilm