Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 266: Schokobomben
6 Min.Folge vom 04.07.2025Ab 6
Der nächste Tiktok-Check: Schokobomben, mit Marshmallows gefüllt, die in heißer Milch aufplatzen. Ich war skeptisch, verstehe aber nun, warum das Rezept viral gegangen ist. Ein wirkliches Erlebnis!
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Mein wunderbarer Kochsalon
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: KMH Media Consulting GesmbH & © Season 1: Digifilm