Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 268: Mac'n'Cheese
5 Min.Ab 6
Mac'n'cheese ist für den Amerikaner, was für uns das Wiener Schnitzel ist. Eine Legende, die Zutaten und Zubereitung sind eine Frage der Ehre. Wir haben es diesbezüglich etwas lockerer genommen und ein Rezept aus TikTok nachgekocht.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein wunderbarer Kochsalon
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Digifilm