Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 272: Knuspriger Thai-Fisch
8 Min.Ab 6
Daria Biezunksi-Vitásek und mich verbindet eine (kulinarische) Freundschaft, die bereits seit Jahren besteht. Von ihrem Thai-Fisch Rezept schwärmt sie mir jetzt schon lange vor, da musste ich sie einfach zu mir in den Kochsalon einladen.
