Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 284: Oven Baked Spaghetti
5 Min.Ab 6
TikTok-Rezepte bieten oft wunderbare Ideen im Zeitraffer, die allerdings in Echtzeit manchmal schief gehen ¿ wie diese gebackenen Spaghetti. Ein paar Korrekturen taten dem Rezept gut, und uns auch. Happy end auf der ganzen Linie.
